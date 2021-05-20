В Туле на кругу на ул. Короленко после ДТП грузовик опрокинулся набок
Обстоятельства происшествия выясняются.
Вечером 20 мая в Туле на ул. Короленко произошло ДТП. По предварительной информации, грузовик опрокинулся набок после столкновения с «Ниссаном».
На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Обстоятельства происшествия выясняются.
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