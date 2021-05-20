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В Туле на кругу на ул. Короленко после ДТП грузовик опрокинулся набок

В Туле на кругу на ул. Короленко после ДТП грузовик опрокинулся набок

Обстоятельства происшествия выясняются.

Вечером 20 мая в Туле на ул. Короленко произошло ДТП. По предварительной информации, грузовик опрокинулся набок после столкновения с «Ниссаном».

На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Обстоятельства происшествия выясняются.

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В Туле на кругу на ул. Короленко после ДТП грузовик опрокинулся набок, Фото: 1
В Туле на кругу на ул. Короленко после ДТП грузовик опрокинулся набок, Фото: 2
В Туле на кругу на ул. Короленко после ДТП грузовик опрокинулся набок, Фото: 3
В Туле на кругу на ул. Короленко после ДТП грузовик опрокинулся набок, Фото: 4
В Туле на кругу на ул. Короленко после ДТП грузовик опрокинулся набок, Фото: 5
В Туле на кругу на ул. Короленко после ДТП грузовик опрокинулся набок, Фото: 6
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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 19:07 +2
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