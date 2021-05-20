В Туле на кругу на ул. Короленко после ДТП грузовик опрокинулся набок

Вечером 20 мая в Туле на ул. Короленко произошло ДТП. По предварительной информации, грузовик опрокинулся набок после столкновения с «Ниссаном».

На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Обстоятельства происшествия выясняются.