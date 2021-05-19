Сутки без водоснабжения: где жителям Заречья раздадут воду

Обидимо-Упкинский водозабор готовят к работе в зимних условиях. В связи с этим сегодня, 19 мая, в Зареческом районе Тулы будет пониженное давление холодного водоснабжения, а также ограничена подача воды по следующим адресам:

ул. Галкина, 29, 32, 34;

ул. Арсенальная, 2;

ул. Демидовская, 56 к.1−3, 67;

ул. М. Горького, 1, 2, 3;

ул. Октябрьская, 23-а, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38 к.1−4, 39, 40, 41-а, 42, 42-а, 43, 44, 44-а, 45, 45-а, 45-б, 46, 47, 47-а, 48-а, 48-б, 48-в, 48-д, 49, 49-б, 52, 56, 58, 60, 60-а, 62, 62-а, 64, 66, 74, 77, 79 к.2, 81, 81-а, 81-б, 83.

Специалисты «Тулагорводоканала» планируют выполнить работы в период с 8.00 19 мая до 8.00 20 мая.



Как сообщает администрация Тулы, для жителей Зареченского района в течение дня будет организована бесплатная раздача питьевой воды.

Адреса:

Выдача питьевой воды «Губернский колодезь» ООО «Ключ здоровья» с 9.00 до 20.00 Выдача технической воды из пожарных автомобилей Киоск №8 — Максимовского, 4 ул. Октябрьская, 77 Киоск №11 — ул. Пузакова, 74 ул. Демидовская, 56, корп.2 Киоск №53- ул. Демидовская, 74 Киоск №56 — ул. Заварная, 58

Место выдачи питьевой воды из автомобилей: ул. Октябрьская, 41.