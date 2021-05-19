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На ремонт и строительство медучреждений в Тульской области выделено более 1,3 млрд рублей

На ремонт и строительство медучреждений в Тульской области выделено более 1,3 млрд рублей

Об этом стало известно на оперативном совещании под председательством Алексея Дюмина.

В ходе совещания зампредседателя правительства Тульской области Дмитрий Марков сообщил, что на ремонт и строительство медицинских учреждений, закупку машин и оборудования в 2021 году выделено более 1,3 млрд рублей.
 
– В настоящий момент в регион уже поступило 32 автомобиля, находятся в аукционах 50 машин. Заключены контракты на поставку 110 единиц медицинского оборудования, 26 из которых уже поступили в учреждениях здравоохранения региона. Согласовано строительство 32 модульных ФАПов и одной амбулатории, — отметил Дмитрий Марков.
 
Заместитель председателя правительства Тульской области Элеонора Шевченко, в свою очередь, доложила о ходе строительства нового областного перинатального центра и онкоцентра в Туле:
 
– В перинатальном центре ведется внутренняя отделка помещений.
Строительство здания областного онкологического диспансера идет по графику. Работы ведутся даже ночью.
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