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На поле Куликовской битвы обнаружили новые находки
Фото: музей «Куликово поле».

На поле Куликовской битвы обнаружили новые находки

Весенние исследования Тульской археологической экспедиции оказались весьма успешными.

Исследования проходили в районе деревни Хворостянки, где ранее было обнаружено три скопления находок, относящихся к Донскому сражению 1380 года. Отряд Тульской археологической экспедиции Государственного музея-заповедника «Куликово поле» заложил серию шурфов, с помощью которых выяснил, что глубина почвенного слоя на данном участке составляет 60-80 сантиметров. Это в два раза превышает глубину обнаружения металлических предметов с помощью металлодетектора.
 
Тогда для поисковых работ в районе центрального скопления находок потребовалось механизированное вскрытие почвенного горизонта по створам на участке в 0,5 гектаров. Грунт снимали пластами по 20-30 сантиметров, что позволило досконально изучить почвенный горизонт до материка. 
 
Столь детальное и тщательное исследование территории дало свои плоды. Куликово поле подарило ученым очередную порцию находок, которые с полным правом можно отнести к реликвиям Мамаева побоища. Это два наконечника стрел. Один – с расширением в нижней трети пера, линзовидного сечения и упором для древка. Второй – бронебойный, с четырехгранным сечением пера, пулевидной формы. 
 
Особый интерес представляет находка калачевидного кресала. Это еще один артефакт из целой серии подобных предметов. Также интересны для исследователей несколько деталей конской сбруи, но их атрибутация еще впереди. В конце сентября работы на месте Куликовской битвы продолжатся.
 
 
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