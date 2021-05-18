«Накажи автохама»: правила парковки в Туле весьма условны!
Увы, так думает большинство героев нашей сегодняшней фотоподборки.
«17 мая в 17.16. Центральный бассейн. Перегородил весь тротуар. На критику огрызался».
«Добрый день, вы публикуете автохамов? По адресу ул. Пузакова, 74 эта машина постоянно так паркуется, и водителю наплевать на хорошо сделанные бордюры и на то, что есть своя парковка и на улице, и во дворе. Справиться с ним просто нет сил!»
«Возле ритуальных услуг на пересечении улиц Галкина и М. Горького на тротуаре встал автохам. На вопрос о такой парковке ответил, что не может иначе, он спецтехника! Может, Бога перевозит, коль на людей чихать хотел?»
«В сентябре 2019 года по улице Ствольной в Туле обновили тротуарные дорожки и завезли землю на газоны. Но благоустройство очень мешает автовладельцам домов № 37 и 43 по улице Горького (со стороны ул. Ствольной). Газоны, где нет ограждения от дороги, закатаны в грязь. Лужи и жижа — вот всё благоустройство по прошествии двух лет.
«Прошу опубликовать данного нарушителя парковки. Дата 13 мая 2021 г., 12.10 на пешеходной дорожке возле Центра занятости. Машина Hyundai Solaris, госномер М 353 ХЕ 71».
Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.
Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.
Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.