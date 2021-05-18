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«Накажи автохама»: правила парковки в Туле весьма условны!

«Накажи автохама»: правила парковки в Туле весьма условны!

Увы, так думает большинство героев нашей сегодняшней фотоподборки.

Туляки продолжают бомбардировать нас письмами с фотофактами наглой парковки в городе. Публикуем их с комментариями авторов.
у бассейна

«17 мая в 17.16. Центральный бассейн. Перегородил весь тротуар. На критику огрызался».

во дворе на ул. пузакова

«Добрый день, вы публикуете автохамов? По адресу ул. Пузакова, 74 эта машина постоянно так паркуется, и водителю наплевать на хорошо сделанные бордюры и на то, что есть своя парковка и на улице, и во дворе. Справиться с ним просто нет сил!»

на переходе
«Улица Марата, 168. Снимки сделаны 13.05 и 14.05».
 

в чужом дворе!
«Добрый день! У нас есть свой автохам. Проживает на ул. Рязанской, 32, корп. 3, а паркуется ежедневно в чужих дворах (к его дому есть свой подъезд со стороны ул. Рязанской). Однако данный гражданин по месту жительства не паркуется, а в чужих дворах, считает, можно и на газоне, и под балконом. На все замечания — нецензурная лексика. На фото припаркован на ул. Рязанской, 34 между 1-м и 2-м корпусами, рядом с газораспределительной станцией».
 
 
спецтранспорт

«Возле ритуальных услуг на пересечении улиц Галкина и М. Горького на тротуаре встал автохам. На вопрос о такой парковке ответил, что не может иначе, он спецтехника! Может, Бога перевозит, коль на людей чихать хотел?»

 
портят благоустройство

«В сентябре 2019 года по улице Ствольной в Туле обновили тротуарные дорожки и завезли землю на газоны. Но благоустройство очень мешает автовладельцам домов № 37 и 43 по улице Горького (со стороны ул. Ствольной). Газоны, где нет ограждения от дороги, закатаны в грязь. Лужи и жижа — вот всё благоустройство по прошествии двух лет.

Фото сделаны 12 мая 2021 года в 17.09. Черный «Ниссан Мурано» Р212ХН 71 и «Шкода» Т213ТМ 71. Паркуются там ежедневно». 
 
 
тротуар? не, не слышал...

«Прошу опубликовать данного нарушителя парковки. Дата 13 мая 2021 г., 12.10 на пешеходной дорожке возле Центра занятости. Машина Hyundai Solaris, госномер М 353 ХЕ 71».

 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Автохам71
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:23 +8
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