«Ночь музеев» в экзотариуме: Формалин для жуков и змея, принесшая славу Тульскому зоопарку

Накануне Тульский экзотариум приготовил для своих ночных посетителей необычную экскурсию. Ее участники смогли узнать некоторые тайны экзотического зоопарка: как выглядит изнутри работа музея живой природы, и выяснили самые интересные факты о жизни обитателей экспозиции и научных лабораторий.

– Основная цель экзотариума – научная деятельность. Поэтому наши сотрудники регулярно отправляются в различные экспедиции по изучению видового состава животных, птиц и насекомых той или иной местности. Участвуют в ней специалисты самых разных направлений. Насекомые – это маркер экологического благополучия территории, поэтому во время полевых работ ведется их сбор, чтобы оценить, как меняется видовое разнообразие и выяснить факторы, которые на это влияют, – рассказала Людмила Сидорова, специалист по выставочной деятельности. – Аналогичная работа ведется и с растениями. Сейчас участникам экспедиции достаточно сделать фотографии, растений и указать место съемки. А еще несколько лет назад сотрудники делали рисунки или высушивали гербарии, как более точный вариант передачи информации о внешнем виде растения.

Гостям экскурсии показали инструменты, с помощью которых ведется сбор насекомых. Оказалось, что их сажают в баночку с салфетками, пропитанными формалином. Его запах усыпляет насекомых, и это дает возможность доставить их до лаборатории неповрежденными.

Кстати, именно во время одной из экспедиций сотрудники Тульского экзотариума сделали открытие, которое принесло учреждению мировую известность.

– Длинноносый кустарниковый полоз, или носатый полоз Буланже, более 50 лет считался вымершим, потому что ученые долгое время не находили живых представителей этого вида. А если находили, то уже мертвых и весьма в специфичных местах – в пещерах горно-тропических лесов. И в 1994 году наши сотрудники совместно с канадцами организовали экспедицию во Вьетнам и там обнаружили живых особей этого вида. Двух самок и одного самца привезли в Тулу и через год получили первое потомство. Это был фурор и успех, и об экзотариуме узнали все. А полоз стал нашей эмблемой.

Факты о полозе Буланже:

змея относится к ужеообразным, но ведет преимущественно древесный образ жизни и на землю редко спускается. Этим в первую очередь и осложнялся поиск живых особей в природе;

малыши полоза Буланже не зеленые, как взрослые, а серые. Когда они только вылупляются, то имеют красивый пепельный окрас с черными точечками по бокам. Вместе с взрослением меняется и их цвет: сначала приобретают металлический блеск, а потом становятся ярко-зелеными.

– Когда мало данных о виде животного, то детенышей, имеющих отличный от взрослых окрас, причисляют к другому виду. Подобная ситуация может случиться, если у взрослых особей сильно выражен половой диморфизм – то есть разнополые особи сильно отличаются по окрасу. Как, например, в случае с листоносыми мадагаскарскими ужами. У них самки серые, и носик имеет форму расщепленного листочка. А самцы коричневые, и у них просто вытянутый носик. Долгое время считалось, что это две разные змеи. Так случилось и с полозом Буланже.

Когда же наши полозы дали потомство, то стало понятно, как выглядят их детеныши. Мы изучали их привычки, особенности. Теперь эти змеи успешно размножаются в неволе. За годы работы мы создали оригинальную базу работы с рептилиями, которой сейчас пользуются многие зоопарки по всему миру.

В соседнем зале кипер экзотариума Мария Терешкина уже ждет гостей, чтобы рассказать о том, как содержатся змеи: как создаются террариумы для содержания животных, какие условия необходимы рептилиям для успешного размножения, как сохранить и инкубировать кладку и многое другое.

Самым смелым гостям в «Ночь музеев» можно было даже погладить змеек и сфотографироваться с ними.

Всем интересно, чем же питаются звери экзотариума. Оказалось, что «живой» рацион – сверчки, жуки, мадагаскарские тараканы и мышки – сотрудники выращивают для подопечных. В первую очередь, это безопасно с точки зрения эпидемиологии.

– В наших лабораториях живут порядка 2000 змей, это очень много, – рассказала методист экзотариума Мария Чернова. – Кто-то и них имеет экзотические вкусовые предпочтения: любит есть лягушек, ящериц, птичек. Но основная часть питается грызунами: мышами, хомяками, крысами. Чтобы обеспечить едой всю нашу огромную змеиную братию, грызунов для них выращиваем самостоятельно. Разводим мы линейных крыс, выведенных для лабораторий. Они отличаются большим приплодом, что, конечно же, для нас очень хорошо. Большая часть из родившихся крысят становится кормовым объектом, но если мы видим какого-то особенно умного, смышленого или красивого малыша, спокойного, они могут стать коммуникационными животными, то есть сотрудником экзотариума, как известный многим крыс Вася.

Насекомых также разводится очень много: 10 видов тараканов, два вида сверчков, саранча, зофобас, мучник и муха львинка.

– Такое разнообразие насекомых разводим, потому что животных у нас много и у всех свои потребности. Кому-то нужна медленная добыча, кому-то быстрая, одним мелкая, другим крупная, третьим – с большим содержанием белка, а четвертым нужен не белок, а жир, – добавила Мария Чернова.

Конечно же за час всех тайн не узнаешь, и именно поэтому теперь в экзотариум хочется еще и еще.