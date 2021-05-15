Тульская ледовая арена готова на 70%

Планируется, что первых посетителей комплекс примет уже в этом году.

15 мая губернатор Тульской области проинспектировал строительство новой ледовой арены в Заречье. Генеральный директор компании-инвестора ООО «Айс-Строй Тула» Алина Ковалевская рассказала главе региона об объекте и о ходе работ.

Новый современный спорткомплекс расположен рядом с Баташевским садом. В него входят ледовая арена, зал единоборств, а также универсальный игровой и тренажерный залы. Общая строительная готовность объекта — более 70%. Планируется, что первых посетителей комплекс примет уже в этом году.

«В последние годы в Тульской области многое делается для развития спортивной инфраструктуры. Новые современные объекты строятся по всему региону: задействуются как бюджетные, так и внебюджетные средства. Важно, что частные инвесторы также не остаются в стороне. Этот спортивный комплекс имеет большое значение для Зареченского округа. Местные жители наконец-то получат крытую ледовую площадку», — сказал Алексей Дюмин.