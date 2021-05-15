На ул. Шоссейной в Туле Mercedes сбил пешехода

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Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, утром 15 мая на ул. Шоссейной в Туле, примерно в районе дома № 15, легковой автомобиль Mercedes сбил пешехода. По его словам, мужчина лежал без сознания на краю проезжей части, а медики проводили реанимационные мероприятия. Затем пострадавшего в состоянии комы увезли в больницу.

«Водитель Mercedes-Benz, мужчина 1949 года рождения, совершил наезд на мужчину 1953 года рождения. В результате ДТП пешеход получил различные травмы и был госпитализирован», — подтвердили информацию в региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, пострадавший пытался пересечь проезжую часть в не предназначенном для этого месте, но в зоне видимости пешеходного перехода. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.