Уже скоро в Туле выступит Сергей Трофимов: успей купить билеты

Секрет его успеха прост и сложен одновременно — он дарит

слушателю всего себя, обнажает свои самые сокровенные переживания без следа фальши. Синергия голоса, музыки и стихов, юмора и лиричности покоряет сразу.

«И вдруг понимаю — это во мне душа» — строка из хита Сергея Трофимова полностью описывает состояние его зрителей после концерта. Светлые и печальные воспоминания, подступившие слезы и радостный смех — артист мастерски извлекает звуки из музыкальных инструментов и лучшее из самых потаенных уголков сердец. За это и любим он народом — за умение «достучаться», обманчиво простыми словами рассказать о самом