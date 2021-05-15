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Уже скоро в Туле выступит Сергей Трофимов: успей купить билеты

Уже скоро в Туле выступит Сергей Трофимов: успей купить билеты

18 мая в Городском концертном зале выступит заслуженный артист России Сергей Трофимов. Начало в 19.00.

Секрет его успеха прост и сложен одновременно — он дарит
слушателю всего себя, обнажает свои самые сокровенные переживания без следа фальши. Синергия голоса, музыки и стихов, юмора и лиричности покоряет сразу.
 

«И вдруг понимаю — это во мне душа» — строка из хита Сергея Трофимова полностью описывает состояние его зрителей после концерта. Светлые и печальные воспоминания, подступившие слезы и радостный смех — артист мастерски извлекает звуки из музыкальных инструментов и лучшее из самых потаенных уголков сердец. За это и любим он народом — за умение «достучаться», обманчиво простыми словами рассказать о самом
сложном в жизни каждого: о любви и ненависти, разлуках и встречах, радости и горе. «Боже, какой пустяк!» — поет Сергей, и мы понимаем, что именно такие «пустяки» — «выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей» — украшают жизнь и делают нас чуточку лучше.
 
Сергей Трофимов как явление на российской эстраде уникален не только своим музыкальным и поэтическим дарованием, но и постоянным, искренним и уважительным диалогом со зрителем. На его концерте не увидишь «пустых» глаз и кресел – его песни и разговоры со слушателями заставят даже самого жестокосердого скептика плакать и смеяться, подпевать и танцевать. Что уж говорить о давних почитателях творчества
артиста, а их, считай, целая страна!
 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной
  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, бутик 271 (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,
    вс.: 10.00−19.00

 

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Автор: Владимир Сундуков
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