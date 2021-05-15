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Сотрудники Тульского КБП навели порядок в березовой роще Пролетарского округа

Сотрудники Тульского КБП навели порядок в березовой роще Пролетарского округа

Трудовой десант предприятия собрал несколько КАМАзов мусора с территории любимого многими места отдыха.

Пролетарцы рощу на ул. Калинина называют ласково «Березки». Сюда ежедневно приходят сотни жителей отдохнуть от городской суеты, позаниматься спортом или погулять с детьми. 

Сегодня уже рано утром в роще уже кипела работа – сотрудники АО «Конструкторского бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова», входящее в Союз машиностроителей России, приехали на уборку в рамках общеобластного субботника. 

Бронислав Мумбер, начальник эксплуатационно-хозяйственного управления:

Бронислав Мумбер

– Для нашего предприятия роща имеет огромное значение. Именно работники КБП посадили первые ее саженцы в 1965 году к 20-му юбилею победы в Великой Отечественной войне. Поэтому приводить ее в порядок – это наша традиция, которую мы ежегодно поддерживаем, ухаживая за рощей и убирая ее от мусора, – рассказал.

 

На уборку сухой листвы, старых веток и сучьев собрались около 180 человек из разных подразделений предприятия, многие из них пришли в детьми. Получив инвентарь, участники субботника разошлись по роще. 

Светлана Пушкина вместе с коллегами каждый год принимает участие в субботниках. 

В этот раз Светлане помогают еще и две дочери – Варвара и Вера. 

Светлана Пушкина

– Мы хотим, чтобы здесь было чисто, поэтому с удовольствием всегда принимаем присоединяемся к этой акции. Нам приятно осознавать, что дети будут гулять в чистой роще. Года три назад я была здесь с младшей дочерью и тоже убирались на детской площадке. Тут столько было мусора, вы просто не представляете – настоящий пивняк! Мы собрали тут тогда столько бутылок... Ребенок  мой был в шоке.

Вера Пушкина.

– В прошлый раз было очень много мусора. А в этот раз на детской площадке приятно находиться. Наверное, после того, как мы тогда убрали, людям стыдно тут мусорить.

Я считаю, что субботники нужны, потому что планету нашу необходимо регулярно убирать, иначе она превратится в сплошной мусорный бак. 

Субботник для многих сотрудников КБП – это возможность не только присоединиться к общему делу по наведению чистоты в родной Туле, но пообщаться с коллегами.

Надежда Чубакина

– Субботники сплачивают команду, мы убираемся и общаемся, шутим, в общем весело проводим время. Нам нравятся такие мероприятия. В березках очень красиво, поэтому тут надо обязательно поддерживать чистоту. В этом году тут правда почище. Может люди, наконец, осознали, что не надо мусорить там, где отдыхаешь. В прошлые годы бывало набирали по 25 мешков банок и прочих следов пребывания отдыхающих. А сейчас в основном убираем ветки, листву. 

Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят – с этим согласный Дмитрий Птицын и Анастасия Абрамович. Они также уверены, что иногда, чтобы другие не мусорили, нужно просто своим примером показать, как красиво может быть, если за собой убирать. 

– Я думаю, что те, кто проходят мимо и видят нашу работу, понимают ее значимость, а значит и сами не будут тут бросать бумажки. Если каждый человек будет доносить до урны мусор, то вокруг нас будет чисто. Ведь это же не сложно на самом деле, – отмечает Анастасия.

– Наше предприятие уже много лет проводит субботники. И очень приятно видеть, что наша работа в последствие оказывается не временной. Там, где убрано, люди не бросают мусор, – добавляет Дмитрий. – И в березовой роще, и на других городских территориях. А значит, нашу работу ценят туляки, и это особенно приятно! 

Галерея
Сотрудники Тульского КБП навели порядок в березовой роще Пролетарского округа, Фото: 1
Сотрудники Тульского КБП навели порядок в березовой роще Пролетарского округа, Фото: 2
Сотрудники Тульского КБП навели порядок в березовой роще Пролетарского округа, Фото: 3
Сотрудники Тульского КБП навели порядок в березовой роще Пролетарского округа, Фото: 4
Сотрудники Тульского КБП навели порядок в березовой роще Пролетарского округа, Фото: 5
Сотрудники Тульского КБП навели порядок в березовой роще Пролетарского округа, Фото: 6
Сотрудники Тульского КБП навели порядок в березовой роще Пролетарского округа, Фото: 7
Сотрудники Тульского КБП навели порядок в березовой роще Пролетарского округа, Фото: 8
Сотрудники Тульского КБП навели порядок в березовой роще Пролетарского округа, Фото: 9
Сотрудники Тульского КБП навели порядок в березовой роще Пролетарского округа, Фото: 10
Сотрудники Тульского КБП навели порядок в березовой роще Пролетарского округа, Фото: 11
Сотрудники Тульского КБП навели порядок в березовой роще Пролетарского округа, Фото: 12
Сотрудники Тульского КБП навели порядок в березовой роще Пролетарского округа, Фото: 13
Сотрудники Тульского КБП навели порядок в березовой роще Пролетарского округа, Фото: 14
Сотрудники Тульского КБП навели порядок в березовой роще Пролетарского округа, Фото: 15
Сотрудники Тульского КБП навели порядок в березовой роще Пролетарского округа, Фото: 16
Сотрудники Тульского КБП навели порядок в березовой роще Пролетарского округа, Фото: 17
Сотрудники Тульского КБП навели порядок в березовой роще Пролетарского округа, Фото: 18
Сотрудники Тульского КБП навели порядок в березовой роще Пролетарского округа, Фото: 19
Сотрудники Тульского КБП навели порядок в березовой роще Пролетарского округа, Фото: 20
Сотрудники Тульского КБП навели порядок в березовой роще Пролетарского округа, Фото: 21
Сотрудники Тульского КБП навели порядок в березовой роще Пролетарского округа, Фото: 22
Сотрудники Тульского КБП навели порядок в березовой роще Пролетарского округа, Фото: 23
Сотрудники Тульского КБП навели порядок в березовой роще Пролетарского округа, Фото: 24
Сотрудники Тульского КБП навели порядок в березовой роще Пролетарского округа, Фото: 25
Сотрудники Тульского КБП навели порядок в березовой роще Пролетарского округа, Фото: 26
Сотрудники Тульского КБП навели порядок в березовой роще Пролетарского округа, Фото: 27
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 19:19 +5
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