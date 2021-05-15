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В Туле УК неделю не может восстановить электричество в подъезде дома

В Туле УК неделю не может восстановить электричество в подъезде дома

Из-за порыва трубы холодного водоснабжения в подвале затопило электрощитовую. Аварию устранили, а электроснабжение до сих пор не восстановлено.

Авария в доме № 11 по ул. Л. Толстого в пос. Менделеевский произошла еще неделю назад. В результате прорыва трубы подвал был затоплен почти на метр, вода попала и в электрощитовую и подъезд оказался обесточен.

Аварийная служба откачала воду. Трубу залатали, а для восстановления электричества смонтировали временную сеть. Жителей попросили какое-то время не пользоваться мощными электроприборами.

Неделя прошла, но стационарное электроснабжение УК «Платоновский лес» так и не восстановила. Об этом накануне в редакцию Myslo сообщил житель одной из квартир этого подъезда.

– Неделю УК «Платоновский лес» не может устранить проблему, ссылаясь на различные факторы. А сегодня я им лично позвонил, и в ходе разговора диспетчер сказала, что наш дом им вовсе не нужен, и мы до сих пор не можем пользоваться электроприборами повышенного электропотребления (стиральными машинами, утюгами, микроволновыми печами и т.д.). Когда решится эта проблема, неизвестно. На заявки жильцов УК не реагирует вовсе, подвал до сих пор затоплен, в качестве электричества пользуемся времянкой, которая в любой момент может сгореть, – рассказал мужчина. 

Мужчина отмечает, что пытался дозвониться в течение недели до ГЖИ Тульской области, но ему это не удалось. Он надеется, что после публикации контролирующие органы примут меры и заставят УК исполнять свои функции.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:01 +3
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