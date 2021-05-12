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В Суворове в жилом квартале устроили свиноферму
Фото: пресс-служба отделения ОНФ по Тульской области.

В Суворове в жилом квартале устроили свиноферму

На территории, расположенной в десяти метрах от жилых домов, обитают 300 животных.

Активисты Народного фронта добиваются соблюдения санитарных норм собственниками свинофермы в Суворове. Жители ул. Текстильщиков пожаловались, что свиньи разгуливают по территории города, а сама ферма утопает в грязи.

На территорию фермы общественникам пройти не удалось, однако через ограждение было видно, что ферма представляет собой грязную площадку, зловонный запах от которой разносится по всей улице.

Расстояние от свиноводческого комплекса до ближайшего жилого дома – около 10 метров. При таких условиях, согласно действующим нормам, должно содержаться не более пяти свиней. На ферме же находятся около 300 животных. Свиньи разгуливают по прилегающей к улице лесополосе, часть которой хозяин фермы захватил самовольно.

Активисты направили в минсельхоз Тульской области, Роспотребнадзор и региональный комитет ветеринарии обращения с просьбой проверить работу свиноводческого комплекса и принять меры к обеспечению соблюдения санитарных норм.

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Тульская областьСуворов

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