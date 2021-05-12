В Мясново туляк украл колесные колпаки с «Лады Гранты»

Фото: drive2.ru.

В Привокзальном районе Тулы полицейские задержали вора. В ночь на 12 мая мужчина снял с припаркованной во дворе на ул. Санаторной «Лады Гранты» четыре колесных колпака.

Сыщики выяснили, что к краже может быть причастен сосед владельца легковушки. Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, 35-летний неработающий ранее судимый туляк был задержан и во всем признался. Похищенное имущество обнаружено и изъято.