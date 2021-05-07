Фото из архива Myslo.
В Туле инспекторы ГИБДД устроят массовую проверку водителей
Они будут искать пьяных автомобилистов.
8 мая с 21.00 до 23.00 в Туле на территории Пролетарского района
в рамках рейда «Нетрезвый водитель» инспекторы ГИБДД проведут массовые проверки. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Напомним, за нетрезвую езду нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет. При рецидиве водителю грозит уголовное наказание — штраф от 200 до 300 тысяч или до двух лет лишения свободы.
Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте пьяного вождения — не оставайтесь равнодушным, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД:
- телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−95−07 или 32−95−54,
- по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54,
- телефон горячей линии «Нетрезвый водитель» 32−38−38,
- для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7−999−374−36−13.
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