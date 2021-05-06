В Тульской области снижается заболеваемость коронавирусом

Фото: пресс-служба регионального правительства.

5 мая губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел совещание по оперативной обстановке в регионе.

В ходе совещания с докладом выступил руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев:

– В регионе снижается уровень заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и внебольничными пневмониями. Заболеваемость COVID-19 также снижается. С 26 апреля по 2 мая зафиксировано 400 случаев – на 29 меньше, чем неделей ранее. Среди прибывших из-за границы выявлено четыре случая коронавируса, организованы противоэпидемические мероприятия.

Министр здравоохранения Алексей Эрк доложил о работе поликлиник с 1 по 10 мая:

– С 1 по 3 и с 8 по 10 мая с 9.00 до 15.00 во всех поликлиниках ведет прием дежурный врач, работают кабинет неотложной помощи и прививочный кабинет, производится забор анализов для ПЦР-теста на коронавирус, обслуживаются вызовы на дом, проводится флюорография и рентгенография. 4 и 7 мая с 8.00 до 20.00, 5 и 6 мая с 8.00 до 18.00 в поликлиниках будут вести полноценный прием врачи-специалисты. Горячая линия минздрава работает с 8.00 до 20.00 ежедневно.

Кроме этого Эрк доложил, что на сегодняшний день в инфекционных госпиталях находится 371 пациент. На аппаратах ИВЛ – 46 человек. Количество госпитализаций за прошедшую неделю снизилось до 30 в сутки. На сегодня свободно 197 коек из 568.

– В праздничные и нерабочие дни продолжается вакцинация от коронавируса. Первым компонентом вакцины привиты почти 148 тысяч жителей области, обоими компонентами – более 107 тысяч. В праздничные дни на линию выходили 139 бригад скорой помощи. Среднее количество вызовов в сутки составило 1300. 9 мая число бригад скорой помощи будет увеличено до 145, – добавил министр.