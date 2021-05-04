В Тульской области скорректирован порядок получения льгот по налогу на имущество организации для резидентов ТОСЭР

Губернатор Алексей Дюмин подписал закон «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Тульской области «О льготном налогообложении налогоплательщиков — резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территории Тульской области».

Законом области скорректирован период начала налоговой преференции. Установлено, что инвестор использует пониженную ставку по налогу на имущество организаций начиная с налогового периода, в котором имущество, расположенное на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), принято на учет в качестве основных средств, при отсутствии у инвестора недоимок по налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджет.