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«Накажи автохама»: сказ про барыню-царицу на Renaul Duster

«Накажи автохама»: сказ про барыню-царицу на Renaul Duster

Читатель прислал эмоциональный рассказ в нашу рубрику.

«Двигаясь по Южному проезду в субботу, 1 мая, в 12.00 встал на «ровном месте». А всему виною «барыня» на «Рено Дастер». Двигаясь сверху от ул. Станиславского, решила пойти до конца и не дать мне возможности проехать. Следуя пункту 11.7 ПДД: уступить дорогу в этом случае должен тот автомобиль, который движется на спуск. А мне и деться некуда, слева машины, сзади… Я же на все замечания и просьбы сдать назад лишь жесты среднего пальца вижу. Отличное начало праздников! На дворе самые важные дни для обычных крестьян, а тут, похоже, точно не столбовая дворянка… Царица! Не меньше».

На самом деле ситуация не так проста, как кажется. Вот это место на Яндекс.Картах:

Вот что пишет автор фото:

«Если проехать хоть раз по этому проезду, всё станет очевидно. Всегда справа припаркованы машины. Соответственно, только одна полоса для движения. И даже при наличии препятствия в попутном направлении…есть пункт 11.7, да и просто человеческое понятие, что водителю, который двигается на подъем, сложнее. Сложнее во всех отношениях, и на фото можно заметить, что я уже почти проехал и собирался принять вправо, но не срослось».

Дорога здесь идет на спуск, справа всегда припаркованы машины. Кто должен был уступить дорогу? И было ли куда отъехать? Предлагаем обсудить в комментариях! И если уж виноватой окажется «барыня», откроем номера ее автомобиля.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Автохам71
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