Безработный житель Тульской области попался на краже велосипеда

В Новомосковске полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратился житель села Спасское, который заявил, что кто-то похитил его велосипед.

Злоумышленника обнаружили довольно быстро. Им оказался ранее судимый безработный местный житель. В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».