Безработный житель Тульской области попался на краже велосипеда
Сейчас 35-летний ранее судимый гражданин задержан.
В Новомосковске полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
По предварительным данным, к стражам порядка обратился житель села Спасское, который заявил, что кто-то похитил его велосипед.
Злоумышленника обнаружили довольно быстро. Им оказался ранее судимый безработный местный житель. В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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