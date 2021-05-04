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Безработный житель Тульской области попался на краже велосипеда

Безработный житель Тульской области попался на краже велосипеда

Сейчас 35-летний ранее судимый гражданин задержан.

В Новомосковске полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, к стражам порядка обратился житель села Спасское, который заявил, что кто-то похитил его велосипед.
 
Злоумышленника обнаружили довольно быстро. Им оказался ранее судимый безработный местный житель. В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
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