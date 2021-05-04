Статистика за сутки: в Тульской области 53 случая заболевания и 7 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 53 случая заболевания, 52 человека выздоровели, семь скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 38 718 жителей региона, 36 300 вылечились, 1883 умерли.

В российских регионах ситуация следующая: