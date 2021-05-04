Статистика за сутки: в Тульской области 53 случая заболевания и 7 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 53 случая заболевания, 52 человека выздоровели, семь скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 38 718 жителей региона, 36 300 вылечились, 1883 умерли.
В российских регионах ситуация следующая:
вчера, в 11:14, 9 930 1
вчера, в 11:01, 4 1024 1
1 мая, в 11:29, 14 1487 0
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