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Статистика за сутки: в Тульской области 53 случая заболевания и 7 смертей

Статистика за сутки: в Тульской области 53 случая заболевания и 7 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 53 случая заболевания, 52 человека выздоровели, семь скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 38 718 жителей региона, 36 300 вылечились, 1883 умерли.

В российских регионах ситуация следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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