Тульские «художницы» завоевали медали на межрегиональных соревнованиях
Поздравляем наших спортсменок!
В Туле проходили межрегиональные соревнования, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Воспитанницы Центра художественной гимнастики «Династия» завоевали три медали.
По программе 2-го юношеского разряда среди гимнасток 2014 года рождения:
- Дарья Климакова заняла 1 место,
- Мирослава Петухова — 2 место,
- Кира Тихомирова — 3 место,
- Таисия Загорцева — 6 место,
- Мария Серёгина — 7 место,
- Анна Вострикова — 9 место.
По программе 1-го юношеского разряда среди гимнасток 2013 года рождения Виктория Мурзинова стала пятой. По программе 3-го взрослого разряда среди гимнасток 2012 года рождения:
- Мария Митяева заняла 4 место,
- София Стефанова — 9 место.
По программе 1-го взрослого разряда среди гимнасток 2010 года рождения
Дарья Дремина заняла 5 место.
Подготовили гимнасток
Вострикова А. М., Сафонова Д. В., Зайцева М. В., Груздева А. Ю.
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