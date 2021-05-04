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Тульские «художницы» завоевали медали на межрегиональных соревнованиях

Тульские «художницы» завоевали медали на межрегиональных соревнованиях

Поздравляем наших спортсменок!

В Туле проходили межрегиональные соревнования, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Воспитанницы Центра художественной гимнастики «Династия» завоевали три медали.
 
По программе 2-го юношеского разряда среди гимнасток 2014 года рождения:
  • Дарья Климакова заняла 1 место,
  • Мирослава Петухова — 2 место,
  • Кира Тихомирова — 3 место,
  • Таисия Загорцева — 6 место,
  • Мария Серёгина — 7 место,
  • Анна Вострикова — 9 место.
По программе 1-го юношеского разряда среди гимнасток 2013 года рождения Виктория Мурзинова стала пятой. По программе 3-го взрослого разряда среди гимнасток 2012 года рождения:
 
  • Мария Митяева заняла 4 место,
  • София Стефанова — 9 место.
По программе 1-го взрослого разряда среди гимнасток 2010 года рождения 
Дарья Дремина заняла 5 место.
 
Подготовили гимнасток Вострикова А. М., Сафонова Д. В., Зайцева М. В., Груздева А. Ю.
 
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:45 +6
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