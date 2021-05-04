Тульские «художницы» завоевали медали на межрегиональных соревнованиях

В Туле проходили межрегиональные соревнования, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Воспитанницы Центра художественной гимнастики «Династия» завоевали три медали.

По программе 2-го юношеского разряда среди гимнасток 2014 года рождения:

Дарья Климакова заняла 1 место,

Мирослава Петухова — 2 место,

Кира Тихомирова — 3 место,

Таисия Загорцева — 6 место,

Мария Серёгина — 7 место,

Анна Вострикова — 9 место.

По программе 1-го юношеского разряда среди гимнасток 2013 года рождения Виктория Мурзинова стала пятой. По программе 3-го взрослого разряда среди гимнасток 2012 года рождения:

Мария Митяева заняла 4 место,

София Стефанова — 9 место.

По программе 1-го взрослого разряда среди гимнасток 2010 года рождения

Дарья Дремина заняла 5 место.