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За неделю в Тульской области от ковида умерли 65 человек
Фото из архива Myslo.

За неделю в Тульской области от ковида умерли 65 человек

В операштабе назвали возраст умерших: от 37 до 96 лет.

Региональный оперштаб обнародовал данные за неделю с 27 апреля по 3 мая.

За минувшую неделю зарегистрировано 400 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 24 районов и городских округов. В Каменском районе и р.п. Новогуровский случаев COVID-19 не зарегистрировано. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 38665 случаев заболевания.

379 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 36 248 человек.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 65 пациентов в возрасте от 37 до 96 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 1876 человек.

 

 

Сюжет: Коронавирус
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