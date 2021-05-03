За неделю в Тульской области от ковида умерли 65 человек
В операштабе назвали возраст умерших: от 37 до 96 лет.
Региональный оперштаб обнародовал данные за неделю с 27 апреля по 3 мая.
За минувшую неделю зарегистрировано 400 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 24 районов и городских округов. В Каменском районе и р.п. Новогуровский случаев COVID-19 не зарегистрировано. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 38665 случаев заболевания.
379 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 36 248 человек.
За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 65 пациентов в возрасте от 37 до 96 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 1876 человек.