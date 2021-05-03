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Туляк снял на видео, как мужчина избивает ногами маленькую собачку

Туляк снял на видео, как мужчина избивает ногами маленькую собачку

В полиции говорят, что хозяин животного установлен и с ним провели профилактическую беседу.

Туляк прислал в редакцию кадры, снятые регистратором автомобиля в дворе дома № 10 по ул. Фрунзе. На записи видно, как мужчина избивает маленькую собаку породы пекинес.
 
«Второй человек ухахатывался, когда тот бил собаку. К сожалению, многие избиения в кадр не попали. Он ее так лупил от светофора на ул. Фрунзе. Сотрудники полиции провели с ним воспитательную беседу», — сообщил автор видео.
 
По содержанию видео можно предположить, что руки мучителя были заняты пакетом с оторванными ручками, а собака получала удары за то, что останавливалась, либо пачкала лапы, когда сходила с асфальта. Но, точно непонятно одно — зачем держать дома животное, которое ты так ненавидишь?
 
В УМВД России по Тульской области сообщили, что хозяин собаки установлен и с ним действительно проводилась профилактическая беседа. В соответствии с законом, жестокого обращения с животным не усматривается.
 

 

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:40 +1
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