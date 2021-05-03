Статистика за сутки: в Тульской области 55 случаев заболевания и 9 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 55 случаев коронавируса, 53 человека выздоровели, 9 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 38 665 жителей региона, 36 248 вылечились, 1876 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 11:14, 6 243 0
1 мая, в 11:29, 14 1424 0
30 апреля, в 11:04, 27 1602 1
30 апреля, в 10:03, 36 1566 -6
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