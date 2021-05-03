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Статистика за сутки: в Тульской области 55 случаев заболевания и 9 смертей

Статистика за сутки: в Тульской области 55 случаев заболевания и 9 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 55 случаев коронавируса, 53 человека выздоровели, 9 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 38 665 жителей региона, 36 248 вылечились, 1876 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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