В Туле трамваи № 12 и 13 на три дня поменяли схему движения

Это связано с опиловкой деревьев на одном из участков их движения.

В связи с проведением специалистами филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Поволжья» работ по опиловке деревьев 5, 6 и 7 мая с 10:00 до 16:00 по ул. Тимирязева в районе дома 99-а будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта, а также ограничено движение трамвайного транспорта по ул. Тимирязева на период производства работ.

Движение трамваев маршрутов № 12 и 13 будет осуществляться по измененной схеме: