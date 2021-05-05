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В Туле трамваи № 12 и 13 на три дня поменяли схему движения

В Туле трамваи № 12 и 13 на три дня поменяли схему движения

Это связано с опиловкой деревьев на одном из участков их движения.

В связи с проведением специалистами филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Поволжья» работ по опиловке деревьев 5, 6 и 7 мая с 10:00 до 16:00 по ул. Тимирязева в районе дома 99-а будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта, а также ограничено движение трамвайного транспорта по ул. Тимирязева на период производства работ.

Движение трамваев маршрутов № 12 и 13 будет осуществляться по измененной схеме: 

№ м-та

Наименование маршрута

Кол-во,

ед

Схема движения

12

пос. Менделеевский –

ул. Штыковая

5

пр-т Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горького

5

Перекопский переулок - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горького

13

пос. Менделеевский –

ст. Металлург

5

пр-т Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов

5

Перекопский переулок- ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:09 +1
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