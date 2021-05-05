В Туле трамваи № 12 и 13 на три дня поменяли схему движения
Это связано с опиловкой деревьев на одном из участков их движения.
В связи с проведением специалистами филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Поволжья» работ по опиловке деревьев 5, 6 и 7 мая с 10:00 до 16:00 по ул. Тимирязева в районе дома 99-а будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта, а также ограничено движение трамвайного транспорта по ул. Тимирязева на период производства работ.
Движение трамваев маршрутов № 12 и 13 будет осуществляться по измененной схеме:
|
№ м-та
|
Наименование маршрута
|
Кол-во,
ед
|
Схема движения
|
12
|
пос. Менделеевский –
ул. Штыковая
|
5
|
пр-т Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горького
|
5
|
Перекопский переулок - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горького
|
13
|
пос. Менделеевский –
ст. Металлург
|
5
|
пр-т Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов
|
5
|
Перекопский переулок- ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов