Алексей Дюмин: «Тульская область знаменита трудовыми традициями»

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Губернатор Тульской области поздравил жителей с Праздником Весны и Труда. Алексей Дюмин напомнил, что регион знаменит трудовыми традициями и что это заслуга многих поколений оружейников, талантливых инженеров, строителей, врачей, учителей, представителей самых разных профессий, которые на протяжении веков ковали славу нашего региона.

«Сегодня, как и во все времена, добросовестный, ответственный труд граждан служит основой развития Тульской области и всей России. В нашем регионе по-прежнему работают заслуженные династии мастеров. Нынешнее поколение тружеников добивается высоких результатов в промышленности, бьет рекорды в сельском хозяйстве и других сферах. Уверен, что сообща мы сможем решить любую задачу. Желаю вам здоровья, благополучия, успехов и добра!», — гласит текст поздравления.