В Алексине ревнивец забрался в квартиру подруги и пытался зарезать спящего соперника
В жилище 22-летний злоумышленник проник через балкон. В момент нападения он был пьян.
Сотрудниками СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего алексинца. Он обвиняется в покушении на убийство и двух кражах.
По информации ведомства, утром 3 января пьяный злоумышленник через балкон забрался в квартиру своей сожительницы на ул. Металлистов. Незадолго до этого между молодыми людьми произошла ссора.
Увидев в комнате спящего незнакомого мужчину, пришедшего в гости к девушке, он набросился на него с ножом. Потерпевший получил девять ножевых ранений и остался жив только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
Кроме того, в ходе следствия установлено, что за несколько месяцев до трагедии обвиняемый украл из квартиры своей девушки два телевизора. Технику он продал, а деньги потратил. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, обвиняемый находится под стражей.