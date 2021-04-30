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В Алексине ревнивец забрался в квартиру подруги и пытался зарезать спящего соперника

В Алексине ревнивец забрался в квартиру подруги и пытался зарезать спящего соперника

В жилище 22-летний злоумышленник проник через балкон. В момент нападения он был пьян.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего алексинца. Он обвиняется в покушении на убийство и двух кражах.

По информации ведомства, утром 3 января пьяный злоумышленник через балкон забрался в квартиру своей сожительницы на ул. Металлистов. Незадолго до этого между молодыми людьми произошла ссора.

Увидев в комнате спящего незнакомого мужчину, пришедшего в гости к девушке, он набросился на него с ножом. Потерпевший получил девять ножевых ранений и остался жив только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Кроме того, в ходе следствия установлено, что за несколько месяцев до трагедии обвиняемый украл из квартиры своей девушки два телевизора. Технику он продал, а деньги потратил. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, обвиняемый находится под стражей.

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