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В Тульской области почти на четверть вырос спрос на земельные участки
Фото: Фото: moyaokruga.ru

В Тульской области почти на четверть вырос спрос на земельные участки

Такие данные, по итогам первого квартала 2021 года, приводят эксперты компании «Авито Недвижимость».

С января по март 2021 года россияне активно интересовались земельными участками – по сравнению с предыдущим кварталом, спрос вырос в 1,4 раза, а в годовом выражении рост составил 16%.

Самыми востребованными стали участки под индивидуальное жилищное строительство, а также участки, расположенные в СНТ. В Тульской области спрос на землю за квартал увеличился на 24%, а вот число участков, выставленных на продажу – наоборот, уменьшилось на 10%.

Средняя цена земли под ИЖС в Тульской области – 24301 руб. за сотку, участок в СНТ можно приобрести по цене 18330 рублей за сотку, а земля промназначения стоит 30 тысяч рублей за сотку.

За первый квартал 2021 года на 10% подорожали только участки в СНТ, по остальным показателям цены либо не изменились, либо несущественно снизились (от 1 до 3%).

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