Бабушка погибших на пожаре детей в Кимовске: «Я думаю, что виноваты в трагедии и дочка, и зять»

Кимовский районный суд арестовал 34-летнюю женщину – мать двоих мальчиков семи и четырех лет, которые стали жертвами трагедии, произошедшей утром 25 апреля.

Напомним, по версии следствия, обвиняемая ушла из квартиры в указанное время, заперев дверь квартиры на ключ. В период с 6.00 до 7.30 в квартире произошел пожар [предположительная причина возгорания – включенный в сеть электроприбор]. Дети скончались от отравления окисью углерода.

Обвиняемая полностью признала вину в инкриминируемом ей деянии. Ее заключили под стражу до 25 июня.

После оглашения решения суда корреспондент Myslo пообщался с бабушкой погибших детей:

– Я думаю, что моя дочь была в отчаянии. Она уверяет, что была дома. Я этой ночью была на работе в Москве, как и мой зять. Мне позвонили соседи дочери и сказали: у нас ЧП, твои внуки погибли. Я приехала, тут скорая, следователи, пожарные. Вот и весь сказ.

После произошедшего я не разговаривала с дочкой. Я думаю, что виноваты в трагедии и она, и зять. Последний раз мы общались 20 апреля. Я просила и умоляла ее, чтобы она не пила и не устраивала разных сцен. Но 25 апреля ночью она была у подруг.

По нашей информации, женщина пыталась скрыть тот факт, что ее не было дома, поэтому когда узнала, что в ее квартире пожар, вернулась домой. Дети к тому моменту уже погибли. Она вынесла их тела к соседям в квартиру и приехавшим следователям сначала говорила, что в момент пожара была вместе с ними.

На момент трагедии женщина с мужем жила раздельно, он работал в Москве вахтовым методом. Она планировала подать на развод.