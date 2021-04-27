С наступающим светлым праздником Пасхи!

Алексей Юрьевич Митрофанов, исполнительный директор ООО «Тёпло-Огарёвский мясокомбинат» и ООО «Тульский Пионер»:

– Дорогие друзья! От всех работников «Города Мастеров» я поздравляю каждого из вас с наступающим праздником Пасхи.

Пусть в этот день придут в ваши дома свет и любовь, здоровье и изобилие, благополучие и гармония. Пусть проникнутся радостью ваши сердца, отступят невзгоды, решатся проблемы, а жизнь станет яркой, наполненной добром и светом.

Пасха – это праздник торжества жизни над смертью. Праздник любви, добра и милосердия.

Воскресение Христа – это напоминание нам о силе веры, о благоденствии, о великом замысле Божием. О том, как важно в ежедневной суете не упускать то, что делает нас людьми. Светлого вам Христова Воскресения!

Александр Иванович Ширинкин, председатель совета директоров АО «Тульский молочный комбинат»:

– Дорогие туляки, от души поздравляем вас с праздником! Пасха – это золотистые куличи, крашеные яйца, творожная пасха, убранный чистый дом, вся семья за столом. Что может быть лучше этого? Это один из немногих дней в году, когда мы все собираемся вместе. Так давайте же посвятим этот день добру и хорошему настроению.

В светлый и добрый праздник Пасхи от всей души хотим пожелать, чтобы в семье все были здоровы, чтобы рядом всегда были верные и добрые друзья, чтобы в делах ждали успех и удача, чтобы жизнь была полна счастья, надежды, любви и благодати. Света, благоденствия и процветания, мира и счастья вашим родным и близким.

Желаем, чтобы в вашем доме всегда слышался детский смех, царило взаимопонимание, а на столе были вкусные угощения!

Саак Саакян, генеральный директор ООО «Белевские сладости»:

– Пасха – один из самых теплых и светлых праздников. В день Пасхи мы радуемся, как дети, произошедшему чуду. И пусть чудо произошло много веков назад, его значение от этого нисколько не уменьшилось.

Не случайно этот праздник всегда наступает весной, когда пробуждается и обновляется природа. Точно так же очищаются наши сердца, души и помыслы. Это торжество веры, любви и света. Пасха собирает за столом членов семьи и друзей, чтобы общаться и веселиться.

В этот день хочется пожелать всем блага и добра. Пусть в вашем доме всегда царит тепло и забота. Счастье находится в наших руках, так желаем вам грамотно им распоряжаться. Желаем, чтобы в ваши двери всегда стучались только добрые и радостные события, в окно светило яркое солнышко, а в душе всегда пели прекрасные птицы. Мира, гармонии, любви, тепла и хорошего настроения! С праздником Пасхи!