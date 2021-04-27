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«Они еще и сигналят в спину, чтобы люди отошли!»: в Туле водители превратили тротуар в проезжую часть

«Они еще и сигналят в спину, чтобы люди отошли!»: в Туле водители превратили тротуар в проезжую часть

Жители Пролетарского района бьют тревогу: тротуар между двумя детсадами облюбовали автолюбители. Вот где автохамы-то!

В редакцию обратилась жительница Пролетарского района Екатерина Т.: 

– Добрый день, уважаемая редакция! В Пролетарском районе Тулы, на ул. Калинина, 79-в единственный тротуар, находящийся возле детских садов «Тулячок» и «Горошинка», превратили в проезжую часть. Тротуар пришел в негодное состояние, сплошное месиво вместо дороги, водители паркуют машины прямо на нем, а когда едут, то еще и сигналят в спину, чтобы люди отошли. А здесь, на минуточку, очень большое количество детей с родителями. Прошу принять меры и придать огласке!

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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