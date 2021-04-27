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Когда отремонтируют трамвайные пути в Криволучье и на Красном Перекопе?

Когда отремонтируют трамвайные пути в Криволучье и на Красном Перекопе?

Об этом на прямой линии Myslo рассказал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Дмитрий Ярцев.

Туляки спросили руководителя сектора транспорта и дорожного хозяйства о том, когда стоит ждать обновления трамвайных путей в Криволучье и на разворотном кольце на Красном Перекопе.

– Замена трамвайных путей в Криволучье значится в планах. Однако надо понимать, что это дело весьма затратное, – ответил Дмитрий Ярцев. – Замена одного километра рельсошпальной решетки обходится примерно в 44 млн рублей, и муниципальному бюджету это не по силам. Только ул. Металлургов – это около 4,5 км, то есть стоимость замены исчисляется уже сотнями миллионов. 

В связи с этим мы пытаемся попасть в федеральную программу с помощью министерства транспорта Тульской области, поэтому конкретных сроков обновления трамвайных путей назвать сейчас не могу. Но то, что это действительно важный вопрос, которым мы занимаемся, – говорю со всей ответственностью.

Что же касается трамвайных путей на Красном Перекопе, то мы должны были их заменить еще в 2020 году. Но из-за пандемии работы пришлось отложить. В этом году с наступлением строительного сезона, но не позднее 1 июля, подрядчик начнет работу. На время ремонта трамваи будут ходить по усеченному маршруту: на этом участке придется временно остановить прямое трамвайное сообщение северной и южной частей города. Возможно, на время будет организовано автобусное сообщение. 

А вот в подвижной состав в этом году добавят 10 вагонов. 

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:20 −2
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