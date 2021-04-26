новости
новости
Регистрация
В Туле появится сквер имени академика Валерия Легасова
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В Туле появится сквер имени академика Валерия Легасова

Его планируют создать в микрорайоне Северная Мыза.

Проект сквера обсудили на совещании у губернатора Алексея Дюмина.

– 35 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС, ставшая крупнейшей техногенной катастрофой прошлого века. Сегодня мы отдаём дань памяти погибшим в результате этой аварии. С особой благодарностью обращаемся к мужественным ликвидаторам её последствий. Среди них были и туляки, в том числе Герой России академик Валерий Алексеевич Легасов. Он возглавил группу, которая принимала важнейшие решения по локализации аварии, настоял на немедленной и полной эвакуации города энергетиков – Припяти. Его вклад в сохранение человеческих жизней трудно переоценить, – подчеркнул губернатор.

О роли нашего земляка в чернобыльских событиях 35-летней давности мы писали здесь. В 2016 году в Туле на доме №30 по проспекту Ленина в честь Валерия Легасова был установлен барельеф. А в микрорайоне Северная Мыза планируется сделать сквер его имени. Застройщик микрорайона планирует разработать проект за свой счёт, строительство также будет финансироваться из внебюджетных источников.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев сообщил, что в настоящее время ведется работа по присвоению будущему скверу имени Валерия Алексеевича Легасова.

Инга Легасова

– Важно, что Тула и Тульская область помнят Валерия Алексеевича. Народ, который хранит память о своих героях, заслуживает великого будущего. От имени нашей семьи я выражаю огромную благодарность Вам, Алексей Геннадьевич, за эту инициативу, – сказала дочь академика Инга Легасова.

Алексей Дюмин поручил главе областного кабмина Валерию Шерину и его заместителю Элеоноре Шевченко взять работу по обустройству нового сквера на личный контроль.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 20:38 +4
Другие статьи по темам
Событие
ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭСгодовщина аварии на Чернобыльской АЭСакадемик Легасовоперативное совещание у губернаторановый сквер
Люди
Алексей Дюмин
Место
ТулаСеверная Мыза

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Дорогу к Петровскому кварталу построят к августу 2022 года
Дорогу к Петровскому кварталу построят к августу 2022 года
По Скуратово разгуливал вооружённый мужчина
По Скуратово разгуливал вооружённый мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.