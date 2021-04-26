В Туле появится сквер имени академика Валерия Легасова

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Проект сквера обсудили на совещании у губернатора Алексея Дюмина.

– 35 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС, ставшая крупнейшей техногенной катастрофой прошлого века. Сегодня мы отдаём дань памяти погибшим в результате этой аварии. С особой благодарностью обращаемся к мужественным ликвидаторам её последствий. Среди них были и туляки, в том числе Герой России академик Валерий Алексеевич Легасов. Он возглавил группу, которая принимала важнейшие решения по локализации аварии, настоял на немедленной и полной эвакуации города энергетиков – Припяти. Его вклад в сохранение человеческих жизней трудно переоценить, – подчеркнул губернатор.

О роли нашего земляка в чернобыльских событиях 35-летней давности мы писали здесь. В 2016 году в Туле на доме №30 по проспекту Ленина в честь Валерия Легасова был установлен барельеф. А в микрорайоне Северная Мыза планируется сделать сквер его имени. Застройщик микрорайона планирует разработать проект за свой счёт, строительство также будет финансироваться из внебюджетных источников.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев сообщил, что в настоящее время ведется работа по присвоению будущему скверу имени Валерия Алексеевича Легасова.

Инга Легасова – Важно, что Тула и Тульская область помнят Валерия Алексеевича. Народ, который хранит память о своих героях, заслуживает великого будущего. От имени нашей семьи я выражаю огромную благодарность Вам, Алексей Геннадьевич, за эту инициативу, – сказала дочь академика Инга Легасова.

Алексей Дюмин поручил главе областного кабмина Валерию Шерину и его заместителю Элеоноре Шевченко взять работу по обустройству нового сквера на личный контроль.