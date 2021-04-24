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В Тульской области похолодает, на дорогах возможна гололедица
Фото: bryansknovosti.ru

В Тульской области похолодает, на дорогах возможна гололедица

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости соблюдения мер безопасности.

С 24 по 27 апреля на территории региона ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха до нуля градусов. На отдельных участках дорог (мосты, спуски и подъёмы) возможна гололедица.

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминают: водителям стоит быть крайне внимательными и аккуратными на дорогах – неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений.

Уделите повышенное внимание местам возможного появления пешеходов: перед переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками. Неопытным водителям следует воздержаться от поездок.

Помните, что при отрицательных температурах летняя резина начинает терять свои свойства и затвердевает, сцепление с дорогой ухудшается, и риск попадания в аварию возрастает. Если вы попали в сложную ситуацию на дороге – обращайтесь в ГИБДД по следующим телефонам:

  • Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-95-07, 32-95-54,
  • Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
  • Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
  • Для связи через WhatsApp, Viber: +7(999)374-36-13.
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