В Тульской области похолодает, на дорогах возможна гололедица

Фото: bryansknovosti.ru

С 24 по 27 апреля на территории региона ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха до нуля градусов. На отдельных участках дорог (мосты, спуски и подъёмы) возможна гололедица.

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминают: водителям стоит быть крайне внимательными и аккуратными на дорогах – неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений.

Уделите повышенное внимание местам возможного появления пешеходов: перед переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками. Неопытным водителям следует воздержаться от поездок.

Помните, что при отрицательных температурах летняя резина начинает терять свои свойства и затвердевает, сцепление с дорогой ухудшается, и риск попадания в аварию возрастает. Если вы попали в сложную ситуацию на дороге – обращайтесь в ГИБДД по следующим телефонам: