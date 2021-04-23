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Ко Дню Победы тульским ветеранам и труженикам тыла вручат продуктовые наборы
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Ко Дню Победы тульским ветеранам и труженикам тыла вручат продуктовые наборы

Акция пройдёт по поручению губернатора Алексея Дюмина.

Ветераны, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получат подарочные продуктовые наборы ко Дню Победы.

– Это уже стало доброй традицией. Мясные и рыбные консервы, колбасные изделия, чай, кофе, сладости – в подарок входит все, что нужно к праздничному столу. Его общий вес – более 10 кг. Подарки будут вручать на дому с учетом всех санитарно-эпидемиологических норм, – рассказал министр труда и соцзащиты Тульской области Андрей Филиппов.

Директор Почты России Сергей Сергиевский сообщил, что для доставки продуктовых наборов будет выделено более 100 человек и 17 автомобилей. Все посылки будут доставлены в срок. С 26 апреля по 9 мая будет вручено 11 тысяч продуктовых наборов.

Их получат:

  • участники Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащие тыла,
  • инвалиды Великой Отечественной войны,
  • бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей,
  • граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
  • инвалиды с детства вследствие ранения в Великой Отечественной войне,
  • труженики тыла.
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