Ко Дню Победы тульским ветеранам и труженикам тыла вручат продуктовые наборы
Акция пройдёт по поручению губернатора Алексея Дюмина.
Ветераны, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получат подарочные продуктовые наборы ко Дню Победы.
– Это уже стало доброй традицией. Мясные и рыбные консервы, колбасные изделия, чай, кофе, сладости – в подарок входит все, что нужно к праздничному столу. Его общий вес – более 10 кг. Подарки будут вручать на дому с учетом всех санитарно-эпидемиологических норм, – рассказал министр труда и соцзащиты Тульской области Андрей Филиппов.
Директор Почты России Сергей Сергиевский сообщил, что для доставки продуктовых наборов будет выделено более 100 человек и 17 автомобилей. Все посылки будут доставлены в срок. С 26 апреля по 9 мая будет вручено 11 тысяч продуктовых наборов.
Их получат:
- участники Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащие тыла,
- инвалиды Великой Отечественной войны,
- бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей,
- граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
- инвалиды с детства вследствие ранения в Великой Отечественной войне,
- труженики тыла.