Ко Дню Победы тульским ветеранам и труженикам тыла вручат продуктовые наборы

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Ветераны, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получат подарочные продуктовые наборы ко Дню Победы.

– Это уже стало доброй традицией. Мясные и рыбные консервы, колбасные изделия, чай, кофе, сладости – в подарок входит все, что нужно к праздничному столу. Его общий вес – более 10 кг. Подарки будут вручать на дому с учетом всех санитарно-эпидемиологических норм, – рассказал министр труда и соцзащиты Тульской области Андрей Филиппов.

Директор Почты России Сергей Сергиевский сообщил, что для доставки продуктовых наборов будет выделено более 100 человек и 17 автомобилей. Все посылки будут доставлены в срок. С 26 апреля по 9 мая будет вручено 11 тысяч продуктовых наборов.

Их получат: