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В Белоусовском парке установят экологичные лавочки из пластиковых пакетов и песка
Фото: tulskieparki.ru

В Белоусовском парке установят экологичные лавочки из пластиковых пакетов и песка

Они будут закуплены на средства, вырученные от продажи собранного в Туле вторсырья.

На Площади Искусств состоялась акция по сбору макулатуры, пластика, батареек и жестяных банок. Вторсырье будет отправлено на переработку. На вырученные средства в Центральном парке создадут современную экозону для комфортного отдыха горожан.

В парке планируют установить экологичные скамейки, изготовленные из пластика, переработанных пакетов, упаковочной пленки и песка. Такой материал выглядят точь-в-точь как дерево, но не горит, не выгорает на солнце и не деформируются.

Акция была организована министерством природных ресурсов и экологии Тульской области, общественной организацией «Экологическая защита» и ЦПКиО им. П. П. Белоусова при помощи правительства Тульской области и ООО «Хартия».

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ТулаЦентральный парк имени Белоусова

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