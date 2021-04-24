В Белоусовском парке установят экологичные лавочки из пластиковых пакетов и песка

Фото: tulskieparki.ru

Они будут закуплены на средства, вырученные от продажи собранного в Туле вторсырья.

На Площади Искусств состоялась акция по сбору макулатуры, пластика, батареек и жестяных банок. Вторсырье будет отправлено на переработку. На вырученные средства в Центральном парке создадут современную экозону для комфортного отдыха горожан.

В парке планируют установить экологичные скамейки, изготовленные из пластика, переработанных пакетов, упаковочной пленки и песка. Такой материал выглядят точь-в-точь как дерево, но не горит, не выгорает на солнце и не деформируются.

Акция была организована министерством природных ресурсов и экологии Тульской области, общественной организацией «Экологическая защита» и ЦПКиО им. П. П. Белоусова при помощи правительства Тульской области и ООО «Хартия».