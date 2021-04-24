В Туле 68 одиннадцатиклассников успешно завершили обучение в медицинской школе

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Школьникам из Центра образования № 1 вручили свидетельства об окончании Тульской областной медицинской школы «Ступени к медицине».

Награды вручил ректор Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова Роман Калинин. Цель медицинской школы – помочь ребятам, которые хотят выбрать профессию врача, уже в старших классах начать осваивать ее азы.

Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу углубленного уровня успешно освоили 68 одиннадцатиклассников. С окончанием курса их поздравила министр образования Алевтина Шевелева:

– Тульская областная медицинская школа появилась по инициативе губернатора Алексея Дюмина в 2019 году. В прошлом году выпускниками школы стали 29 учащихся, 24 из них поступили в медицинские вузы.

В этом году в Медицинской школе Центра образования № 1 обучаются 203 школьника. В Туле и Новомосковске работают 11 медицинских классов, в них учатся более 300 ребят.

– О необходимости решить кадровую проблему в здравоохранении Алексей Дюмин говорил в своем Послании депутатам областной Думы. Медицинская школа помогает ученикам лучше подготовиться к поступлению в медицинские вузы. Рассчитываем, что после окончания учебы они вернутся в регион молодыми специалистами, где их ждут рабочие места, стимулирующие выплаты, служебное жильё и льготная ипотека, – сказал глава областного минздрава Алексей Эрк.