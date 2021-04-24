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Трофейный «Опель» и уникальный австриец: какие антикварные авто можно купить в Туле
Фото: avito.ru.

Трофейный «Опель» и уникальный австриец: какие антикварные авто можно купить в Туле

В гаражах туляков можно найти настоящие раритеты, которые могут занять достойное место в каком-нибудь музее. Смотрим!

Антиквариатом считается вещь, возраст которой составляет от 50 лет и более. Таких автомобилей в Тульской области продается немного — всего 56 штук. Мы выбрали самые интересные.

Почти половина из всех раритетов — легендарные «Волги». Любимый автомобиль Юрия Деточкина можно найти практически в любом состоянии — от простоявшего несколько десятилетий без движения под открытым небом до настоящей «звезды» ретро-выставок.

Например, на продажу выставлена вот такая светло-голубая красавица 21-й модели 1963 года выпуска. Владелец утверждает, что автомобиль полностью в оригинальном состоянии, «как с завода». Один владелец, небольшой пробег, хранение по всем правилам консервации. Даже хромовое покрытие сохранилось! Просят за эту «Волгу» 899 тысяч рублей.

Галерея
Антикварные авто, Фото: 1
Антикварные авто, Фото: 2
Антикварные авто, Фото: 3
Антикварные авто, Фото: 4
Антикварные авто, Фото: 5
Антикварные авто, Фото: 6
Антикварные авто, Фото: 7
Антикварные авто, Фото: 8
Антикварные авто, Фото: 9
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Еще один не менее легендарный образец с более гуманным ценником — ГАЗ М-20, знаменитая «Победа», выпущенная в 1953 году. За нее просят полмиллиона рублей. Правда, от «Победы», судя по всему, тут остался лишь кузов — рама, раздатка, кондиционер, полный электропакет и автоматическая коробка передач позаимствованы у японского внедорожника. Машина заводится, но к ней требуется серьёзно приложить руки. С документами всё в порядке, владелец готов рассмотреть обмен на кроссовер не старше 2015 года.

Галерея
Антикварные авто, Фото: 1
Антикварные авто, Фото: 2
Антикварные авто, Фото: 3
Антикварные авто, Фото: 4
Антикварные авто, Фото: 5
Антикварные авто, Фото: 6
показать все фотографии

В Кимовске за 160 тысяч рублей продается 965-й «Запорожец», на котором катались курортные красотки в комедии «3+2». Кузов у «Горбатого» выглядит довольно добротно, но машина явно нуждается в доработке. Владелец уточняет, что продаст любимца только в добрые руки для дальнейшего восстановления. Частично машина собрана из «донорского» образца. Пробег маленький, двигатель перебран, установлены новые поршни и кольца, сделана расшлифовка цилиндров.

Галерея
Антикварные авто, Фото: 1
Антикварные авто, Фото: 2
Антикварные авто, Фото: 3
Антикварные авто, Фото: 4
Антикварные авто, Фото: 5
Антикварные авто, Фото: 6
показать все фотографии
Следующий антикварный автомобиль явно потребует от нового владельца серьезных финансовых вложений и изрядную долю авантюризма. В Зареченском районе Тулы на продажу выставлен немецкий Opel Super 6 (Type 1397) 1938 года выпуска. Военный трофей требует полного восстановления. Двигателя нет, но имеются кузовные запчасти и советский техпаспорт. Ценник соответствует состоянию — 115 тысяч рублей.
Еще один любопытный экспонат — чистокровный австриец Steyr 55 1939 года выпуска. Цена — 500 тысяч рублей. По словам продавца, таких машин выпущено всего 1200, и это — 600-й. Имеются документы нового образца, оформлен по всем правилам. Кузов и салон в отличном состоянии, двигатель — от «Москвича». Возможен обмен на ретро-автомобиль.

 

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