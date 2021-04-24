Трофейный «Опель» и уникальный австриец: какие антикварные авто можно купить в Туле
В гаражах туляков можно найти настоящие раритеты, которые могут занять достойное место в каком-нибудь музее. Смотрим!
Антиквариатом считается вещь, возраст которой составляет от 50 лет и более. Таких автомобилей в Тульской области продается немного — всего 56 штук. Мы выбрали самые интересные.
Почти половина из всех раритетов — легендарные «Волги». Любимый автомобиль Юрия Деточкина можно найти практически в любом состоянии — от простоявшего несколько десятилетий без движения под открытым небом до настоящей «звезды» ретро-выставок.
Например, на продажу выставлена вот такая светло-голубая красавица 21-й модели 1963 года выпуска. Владелец утверждает, что автомобиль полностью в оригинальном состоянии, «как с завода». Один владелец, небольшой пробег, хранение по всем правилам консервации. Даже хромовое покрытие сохранилось! Просят за эту «Волгу» 899 тысяч рублей.
Еще один не менее легендарный образец с более гуманным ценником — ГАЗ М-20, знаменитая «Победа», выпущенная в 1953 году. За нее просят полмиллиона рублей. Правда, от «Победы», судя по всему, тут остался лишь кузов — рама, раздатка, кондиционер, полный электропакет и автоматическая коробка передач позаимствованы у японского внедорожника. Машина заводится, но к ней требуется серьёзно приложить руки. С документами всё в порядке, владелец готов рассмотреть обмен на кроссовер не старше 2015 года.
В Кимовске за 160 тысяч рублей продается 965-й «Запорожец», на котором катались курортные красотки в комедии «3+2». Кузов у «Горбатого» выглядит довольно добротно, но машина явно нуждается в доработке. Владелец уточняет, что продаст любимца только в добрые руки для дальнейшего восстановления. Частично машина собрана из «донорского» образца. Пробег маленький, двигатель перебран, установлены новые поршни и кольца, сделана расшлифовка цилиндров.