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Туляк Алексей Летучий вернется в шоу «Танцы» на ТНТ
Алексей Летучий – в центре. Фото: телеканал ТНТ.

Туляк Алексей Летучий вернется в шоу «Танцы» на ТНТ

Ранее танцор одержал победу в пятом сезоне телепрограммы.

Зрители телеканала ТНТ увидят выступление одного из самых ярких участников шоу «Танцы» – туляка Алексея Летучего, который стал победителем 5 сезона.

Чемпионы прошлых сезонов шоу готовят для зрителей подарок – совместный номер, который поставит яркую точку в истории проекта. Сам Алексей назвал предстоящее выступлением «самым классным номером за всю историю шоу «Танцы».

На этом сюрпризы от Лёши не закончатся. Зрители также увидят совместный номер Летучего и Гарика Рудника. Также к ним присоединится участник последнего сезона – Кирилл Зуб. Яркий номер в исполнении этого трио никого не оставит равнодушным.

Увидеть выступление Алексея Летучего в «Танцах» можно уже сегодня, 24 апреля, в 18.00 на канале ТНТ.

 

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