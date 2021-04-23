Туляк Алексей Летучий вернется в шоу «Танцы» на ТНТ

Алексей Летучий – в центре. Фото: телеканал ТНТ.

Зрители телеканала ТНТ увидят выступление одного из самых ярких участников шоу «Танцы» – туляка Алексея Летучего, который стал победителем 5 сезона.

Чемпионы прошлых сезонов шоу готовят для зрителей подарок – совместный номер, который поставит яркую точку в истории проекта. Сам Алексей назвал предстоящее выступлением «самым классным номером за всю историю шоу «Танцы».

На этом сюрпризы от Лёши не закончатся. Зрители также увидят совместный номер Летучего и Гарика Рудника. Также к ним присоединится участник последнего сезона – Кирилл Зуб. Яркий номер в исполнении этого трио никого не оставит равнодушным.

Увидеть выступление Алексея Летучего в «Танцах» можно уже сегодня, 24 апреля, в 18.00 на канале ТНТ.