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Туляков приглашают в поход по Гурьевским каменоломням
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают в поход по Гурьевским каменоломням

В нем могут принять участие все желающие.

В субботу, 24 апреля, молодежный центр «Спектр» организует поход на Гурьевские каменоломни, также известные как Бяки. Это подземные сооружения, расположенные на берегу реки Осетр в Веневском районе.

В XV-XVI вв. здесь велась добыча известняка. Сегодня Гурьевские каменоломни привлекают туристов и любителей спелеологии. Кстати, подробнее о Бяках можно прочитать в нашем «Гульбарии».

Записаться в поход можно по телефону 8 (910) 553-68-63.

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сегодня, в 18:55 +3
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