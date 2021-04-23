Туляков приглашают в поход по Гурьевским каменоломням

Фото из архива Myslo.

В нем могут принять участие все желающие.

В субботу, 24 апреля, молодежный центр «Спектр» организует поход на Гурьевские каменоломни, также известные как Бяки. Это подземные сооружения, расположенные на берегу реки Осетр в Веневском районе.

В XV-XVI вв. здесь велась добыча известняка. Сегодня Гурьевские каменоломни привлекают туристов и любителей спелеологии. Кстати, подробнее о Бяках можно прочитать в нашем «Гульбарии».