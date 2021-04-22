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Владимир Путин присвоил почетное звание начальнику дубенского Центра занятости

Владимир Путин присвоил почетное звание начальнику дубенского Центра занятости

Татьяна Николаевна Васюкова стала заслуженным работником социальной защиты населения России.

Президент Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Глава государства отметил заслуги начальника центра занятости населения Дубенского района Центра занятости населения Тульской области Татьяны Васюковой.

За достигнутые трудовые успехи в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу Татьяне Николаевне присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации». С наградой Татьяну Васюкову поздравил губернатор Алексей Дюмин.

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