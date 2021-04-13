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«Путь к памятнику преграждает страшный забор и мусор»: Сергей Шестаков проверил ход уборки проспекта Ленина

«Путь к памятнику преграждает страшный забор и мусор»: Сергей Шестаков проверил ход уборки проспекта Ленина

Очередной объезд Тулы в рамках контроля за уборкой улиц состоялся сегодня, 13 апреля.

В этот раз объектом внимания стали Центральный и Советский округа. Заместитель главы администрации Тулы Сергей Шестаков проверил, как приводят в порядок центральную улицу обоих округов – проспект Ленина.

Немытые витрины и остановки, реклама на столбах, поломанные порожки входов в торговые точки, ржавые мусорки, не убранные вовремя деревья, надписи на фасадах, некрашеные заборы – всё это стало поводом для выдачи предписаний от управления административно-технического контроля Тулы предпринимателям и подведомственным городской администрации предприятиям.

Также в ходе объезда акцент был сделан на пнях, оставшихся после удаления высохших деревьев в районе остановки «Площадь Ленина».

– Пни необходимо в ближайшее время убрать, чтобы можно было на их месте посадить здоровые деревья в рамках озеленения города, – отметил заместитель главы администрации Тулы.

Кстати, ржавые ограждения, установленные вдоль проспекта Ленина, на этой неделе будут демонтированы. Вместо них там, где это необходимо по ГОСТу, будут установлены новые и более долговечные – менее подверженные коррозии и реагентам в зимний период.

На площади Победы в преддверии праздничных мероприятий подрядная организация приводит в порядок плитку после зимы. Кроме этого предстоит покрасить ограждение у Вечного огня, пушки и отремонтировать постамент памятника защитникам Тулы.

Работы должны завершиться до 27 апреля. В рамках предстоящих субботников будут приведены в порядок газоны. 

До этой же даты необходимо привести в порядок территорию у памятника Василию Грязеву, установленному на одноименной улице. 

– Памятник установлен великому человеку, а путь к нему преграждает страшный забор и мусор. Это абсолютно ненормально! Определите, кто собственник, и дайте ему предписание о приведении забора в надлежащее состояние, – сказал Сергей Шестаков. 

Уборка смета и мытье дорог велись сегодня на проспекте Ленина в районе Зеленстроя силами всего лишь нескольких единиц техники. Было отмечено, что на следующей неделе должна начаться уборка вдоль улицы Рязанской. 

Теплосетям поручено опилить деревья, покрасить распределительную подстанцию и убрать мусор вдоль труб на Зеленстрое. 

Сергей Шестаков отметил, что подобные объезды пройдут в каждом округе. Цель каждого из них – определить круг работ и подготовить город к майским праздникам.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 17:20 −2
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