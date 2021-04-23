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В Туле на улице Лейтейзена KIA сбила велосипедиста: видео
Скрин из видео «Тула Жесть».

В Туле на улице Лейтейзена KIA сбила велосипедиста: видео

Судя по записи с регистратора, ДТП случилось днем 22 апреля.

В сеть попала запись видеорегистратора, на которой запечатлен момент ДТП с участием автомобиля KIA и велосипедиста.

Паренек пересекал проезжую часть улицы Лейтейзена по зебре, однако не вез велосипед рядом с собой, как положено по правилам, а ехал прямо на нем. Водитель KIA по непонятным причинам не притормозил перед пешеходным переходом, а продолжил движение. Как итог — KIA слегка зацепила велосипедиста, тот потерял равновесие и отлетел в припаркованный автомобиль.


Видео Тула Жесть.

Водитель вышел к велосипедисту, они «обменялись любезностями» и покинули место аварии.

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