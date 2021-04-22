В Туле пройдут турниры по уличному футболу

Фото: studentsport.ru

Они стартуют в пятницу, 23 апреля, в Пролетарском парке культуры и отдыха.

Турниры по уличному футболу и Panna – это цикл футбольных мероприятий в формате игры 1х1 и 3х3. Соревнования должны познакомить туляков с нетрадиционными видами спорта.

Принять участие в турнирах может любой желающий, независимо от места жительства и навыков игры в футбол. Играть можно как в команде, так и индивидуально. Участие бесплатное.

Турниры начнутся в апреле и будут проходить до августа. Лучшие игроки районных этапов пройдут в городской финал и смогут побороться за звание лучшего футболиста Тулы.