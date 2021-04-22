26 апреля стартует голосование за облик общественных пространств

Голосование будет доступно с 26 апреля по 30 мая 2021 года. В этом году оно впервые будет проходить полностью в онлайн-формате. Отдать свой голос за понравившийся проект смогут все жители области старше 14 лет.

У жителей будет возможность выбрать дизайн-проекты общественных пространств, которые будут благоустраивать в 2022 году в десяти муниципальных образованиях, в том числе и в Туле. Выбрать общественные территории и следить за реализацией победивших проектов можно на сайте проекта.

О работе платформы жителям расскажут волонтеры. Добровольцы будут работать с планшетами для голосования в МФЦ, торговых центрах, учреждениях культуры и общественных местах.