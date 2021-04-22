новости
новости
Регистрация
26 апреля стартует голосование за облик общественных пространств

26 апреля стартует голосование за облик общественных пространств

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» заработает единая федеральная платформа голосования за объекты благоустройства.

Голосование будет доступно с 26 апреля по 30 мая 2021 года. В этом году оно впервые будет проходить полностью в онлайн-формате. Отдать свой голос за понравившийся проект смогут все жители области старше 14 лет.

У жителей будет возможность выбрать дизайн-проекты общественных пространств, которые будут благоустраивать в 2022 году в десяти муниципальных образованиях, в том числе и в Туле. Выбрать общественные территории и следить за реализацией победивших проектов можно на сайте проекта.

О работе платформы жителям расскажут волонтеры. Добровольцы будут работать с планшетами для голосования в МФЦ, торговых центрах, учреждениях культуры и общественных местах.

Работает горячая линия по вопросам первого электронного голосования за объекты благоустройства. По телефону 8 (800) 600-20-13 вы сможете в круглосуточном режиме получить ответы на все интересующие вас вопросы.

 
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 13:07 +4
Другие статьи по темам
Событие
голосование за облик общественных пространств
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Слобода» и Myslo приглашают туляков посадить Аллею Доброты!
«Слобода» и Myslo приглашают туляков посадить Аллею Доброты!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.