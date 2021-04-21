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Завершилась Всероссийская олимпиада среди школьников по шахматам
Фото: pixabay.com.

Завершилась Всероссийская олимпиада среди школьников по шахматам

Олимпиада проходила в несколько этапов.

На первом этапе каждая школа отбирала от пяти до десяти учеников, которые будут представлять ее на региональном этапе. Всего в региональном этапе приняли участие 205 школьников из 34 школ. Победителем Тульской области стал Центр образования №8. Второе место заняла гимназия №11, третье место – у лицея №2. Звание лучшей из областных школ с четвертым местом в зачете по Тульской области досталось МБОУ «СОШ №15» из города Новомосковска.

Лучший индивидуальный результат показал ученик МКОУ «Болоховский центр образования №1» Максим Никонов. Второе и третье место заняли представители лицея №2 Михаил Ивасюк и Артём Серёгин, а лучшей среди девочек стала Ольга Михайлина из гимназии №11.

На третьем этапе Тульскую область представляла команда, занявшая первое место. Всего в третьем этапе принимали участие 52 лучшие школы из каждого региона. Центр образования №8 Тулы занял итоговое девятое место. Лучшей школой страны стал лицей №25 из Ижевска.

По итогам олимпиады все дети, занявшие призовые места, а также школы, показавшие лучшие результаты в своих регионах и на всероссийском этапе, получат ценные призы и подарки от организаторов.

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