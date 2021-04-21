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Тульская область – на первом месте в рейтинге «цифровой зрелости» регионов России
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульская область – на первом месте в рейтинге «цифровой зрелости» регионов России

Также в нашем регионе реализуются лучшие защищенные решения в сфере цифрового здравоохранения.

В рамках 2-й межрегиональной конференции по информационной безопасности и информационному взаимодействию в ЦФО «Инфофорум-Ярославль» состоялось награждение лауреатов Всероссийского конкурса «Кубок информационной безопасности регионов».

Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области получило диплом в номинации «Защищённый гражданин» за лучшие защищённые решения в сфере цифрового здравоохранения.

По итогам 2020 года Тульская область заняла первое место в рейтинге цифровой зрелости субъектов РФ в сфере здравоохранения. 

Работа по цифровизации и обеспечению информационной безопасности системы здравоохранения в Тульской области ведется более 7 лет. С 2013 года все государственные учреждения здравоохранения работают в едином цифровом контуре.

Для медицинских работников организовано более 9000 автоматизированных рабочих мест. Доступ к информационной системе обеспечен сотрудникам фельдшерско-акушерских пунктов в удаленных районах региона.

Жители активно пользуются услугами сайта «Доктор 71», где можно записаться к врачу, узнать результаты анализов и лабораторных исследований, получить информацию о больничном листе.

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вчера, в 22:30 0
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