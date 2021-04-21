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Коронавирусная статистика: в Тульской области еще 64 случая заражения

Коронавирусная статистика: в Тульской области еще 64 случая заражения

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 64 случая заражения коронавирусом, 10 человек скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 37 965 жителей региона, 35 584 вылечились, 1758 умерли.

За сутки ситуация в России следующая:

Сюжет: Коронавирус
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