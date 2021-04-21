Коронавирусная статистика: в Тульской области еще 64 случая заражения

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

За сутки ситуация в России следующая:

Всего с начала пандемии ковидом заразились 37 965 жителей региона, 35 584 вылечились, 1758 умерли.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 64 случая заражения коронавирусом, 10 человек скончались.