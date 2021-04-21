Коронавирусная статистика: в Тульской области еще 64 случая заражения
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 64 случая заражения коронавирусом, 10 человек скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 37 965 жителей региона, 35 584 вылечились, 1758 умерли.
За сутки ситуация в России следующая:
вчера, в 11:28, 21 1997 -3
«Не все понимают язык штрафов»: руководитель Роспотребнадзора об ужесточении санкций для магазинов и кафе
19 апреля, в 16:19, 27 1627 -8
19 апреля, в 13:45, 8 1755 -2
19 апреля, в 11:48, 21 1062 0
Другие статьи по темам
Прочее