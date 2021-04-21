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Готовые окна от ТЗСК по выгодным ценам!
Фото предоставлено ТЗСК.
Партнерский материал

Готовые окна от ТЗСК по выгодным ценам!

Весна – самое время обновить окна. Тульский завод светопрозрачных конструкций предлагает отличное решение, которое позволит заменить окна без удара по бюджету.

В ТЗСК вы можете приобрести готовые окна без наценки магазинов, напрямую от производителя. Изделия производятся на современном автоматизированном оборудовании с соблюдением всех стандартов качества предприятия. Готовые окна изготавливаются из немецкого профиля Rehau, с 1,5 мм армированием и полной фурнитурной обвязкой.

Почему готовые окна стоят дешевле? Ответ прост: комплектующие для производства изделий закупаются большими партиями, а готовые окна выпускаются серийно. Большую роль играют длительные партнерские отношения с ведущими европейскими поставщиками и внедрение бережливого производства на предприятии. Всё это позволяет значительно снизить себестои­мость.

Среди готовых окон представлены наиболее распространенные модели. Размер и конфигурация подойдет для типовых квартир и большинства дачных домов. Также вы сможете приобрести комплектующие: подоконники, отливы, москитные сетки, откосы и все необходимые материалы для монтажа.

Окна и комплектующие к ним можно приобрести в фирменном магазине ТЗСК по адресу ул. Луначарского, 49 или оформить заказ онлайн на сайте компании tzskokna.ru. Забрать окна можно в день покупки либо оформить доставку специа­лизированным автотранспортом компании.

Как увеличить срок службы окна?

Какое бы окно вы ни выбрали, со временем ему потребуется обслуживание. Компания ТЗСК предлагает услуги по ремонту пластиковых окон и дверей. Работы выполняют квалифицированные специалисты с многолетним опытом.

Мастера по ремонту компании ТЗСК обслуживают окна любого производителя, вне зависимости от профильной системы и фурнитуры.

Выезд мастера по Туле – бесплатно. Специалист компании сможет отрегулировать створку, устранить продувание, заменить фурнитуру, стеклопакет, установить москитную сетку, а также устранить ошибки, допущенные при монтаже.

Гарантия на продукцию завода составляет 5 лет.

Магазин готовых окон:

ул. Луначарского, 49.

+7 (4872) 52-53-51 – готовые окна,

+7 (4872) 525-350 – ремонт окон.

www.tzskokna.ru

 

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 10:45 0
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