Готовые окна от ТЗСК по выгодным ценам!
Весна – самое время обновить окна. Тульский завод светопрозрачных конструкций предлагает отличное решение, которое позволит заменить окна без удара по бюджету.
В ТЗСК вы можете приобрести готовые окна без наценки магазинов, напрямую от производителя. Изделия производятся на современном автоматизированном оборудовании с соблюдением всех стандартов качества предприятия. Готовые окна изготавливаются из немецкого профиля Rehau, с 1,5 мм армированием и полной фурнитурной обвязкой.
Почему готовые окна стоят дешевле? Ответ прост: комплектующие для производства изделий закупаются большими партиями, а готовые окна выпускаются серийно. Большую роль играют длительные партнерские отношения с ведущими европейскими поставщиками и внедрение бережливого производства на предприятии. Всё это позволяет значительно снизить себестоимость.
Среди готовых окон представлены наиболее распространенные модели. Размер и конфигурация подойдет для типовых квартир и большинства дачных домов. Также вы сможете приобрести комплектующие: подоконники, отливы, москитные сетки, откосы и все необходимые материалы для монтажа.
Окна и комплектующие к ним можно приобрести в фирменном магазине ТЗСК по адресу ул. Луначарского, 49 или оформить заказ онлайн на сайте компании tzskokna.ru. Забрать окна можно в день покупки либо оформить доставку специализированным автотранспортом компании.
Как увеличить срок службы окна?
Какое бы окно вы ни выбрали, со временем ему потребуется обслуживание. Компания ТЗСК предлагает услуги по ремонту пластиковых окон и дверей. Работы выполняют квалифицированные специалисты с многолетним опытом.
Мастера по ремонту компании ТЗСК обслуживают окна любого производителя, вне зависимости от профильной системы и фурнитуры.
Выезд мастера по Туле – бесплатно. Специалист компании сможет отрегулировать створку, устранить продувание, заменить фурнитуру, стеклопакет, установить москитную сетку, а также устранить ошибки, допущенные при монтаже.
Гарантия на продукцию завода составляет 5 лет.
Магазин готовых окон:
ул. Луначарского, 49.
+7 (4872) 52-53-51 – готовые окна,
+7 (4872) 525-350 – ремонт окон.