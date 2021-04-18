Следственный комитет начал проверку по факту отравления семьи угарным газом в Тульской области

Напомним, пострадали пять человек, среди них – двое малышей.

По факту отравления семьи угарным газом в Ясногорском районе Следственный комитет начал доследственную проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом Myslo сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, днем 17 апреля в пос. Тайдаково Ясногорского района в одном из частных домов произошло ЧП — семья из пяти человек отравилась угарным газом.

Среди пострадавших – двухлетняя девочка, младенец четырех дней от роду, их родители и дедушка. Все они госпитализированы.

Предположительно, причиной происшествия стала неисправность отопительного котла.

Также по факту ЧП проведет проверку и прокуратура Ясногорского района. В ведомстве сообщили, что будет дана оценка деятельности газовой службы при осуществлении обслуживания оборудования.

В 2021 году в Тульской области это уже не первый подобный случай. Так, в марте в Болохово от отравления угарным газом погибли пенсионерка, ее дочь и зять. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

В феврале в Узловой трех детей 2011, 2012 и 2015 годов рождения госпитализировали после отравления угарным газом. По итогам проверки газовики нашли грубые нарушения в квартире.

Читайте также по теме:

Инструкция: что нужно знать о газовом оборудовании квартиросъемщикам и арендодателям

Безопасный отопительный сезон: как не отравиться угарным газом