На пожаре в поселке Ленинский пострадали две женщины

Фото: ГУ МЧС России по ТО

Вечером 10 апреля в поселке Ленинский произошел пожар. Сообщение о том, что в многоквартирном доме на ул. Гагарина горит квартира, поступило на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи в 21.52.

По официальным данным, первый расчет огнеборцев прибыл на место всего через 2 минуты, а еще через 6 было ликвидировано открытое горение.

«Спасено 2 человека (женщины 28 и 38 лет), которые были госпитализированы в БСМП им. Ваныкина с отравлениями продуктами горения. В результате происшествия выгорела кухня и прихожая по всей площади, одна комната закоптилась», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Для ликвидации последствий от МЧС России привлекалось 18 человек и 7 единиц техники. Причина пожара устанавливается.