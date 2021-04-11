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На пожаре в поселке Ленинский пострадали две женщины
Фото: ГУ МЧС России по ТО

На пожаре в поселке Ленинский пострадали две женщины

ЧП произошло накануне вечером.

Вечером 10 апреля в поселке Ленинский произошел пожар. Сообщение о том, что в многоквартирном доме на ул. Гагарина горит квартира, поступило на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи в 21.52.
 
По официальным данным, первый расчет огнеборцев прибыл на место всего через 2 минуты, а еще через 6 было ликвидировано открытое горение.
 
«Спасено 2 человека (женщины 28 и 38 лет), которые были госпитализированы в БСМП им. Ваныкина с отравлениями продуктами горения. В результате происшествия выгорела кухня и прихожая по всей площади, одна комната закоптилась», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
Для ликвидации последствий от МЧС России привлекалось 18 человек и 7 единиц техники. Причина пожара устанавливается.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:02 +1
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